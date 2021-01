Илон Маск призвал использовать мессенджер Signal. Из-за этого стоимость акций компании с похожим названием выросла в 12 раз

10.01.2021, 13:24, Новости дня

Американский бизнесмен, сооснователь и руководитель космической компании SpaceX и один из руководителей автомобильной компании Tesla Илон Маск 7 января в Twitter призвал “использовать Signal”.

Он не привел других деталей, но речь шла, вероятно, о мессенджере Signal (разработчик – компания Signal Foundation), так как твит был сделан после обновления политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявлял, что из-за смены правил WhatsApp многие пользователи перейдут в Telegram.

Use Signal

— Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

Уже в течение следующих двух суток после твита Маска стоимость акций малоизвестной и несвязанной с разработчиками мессенджера компании Signal Advance выросла в 12 раз – с $0,6 до $7,19, сообщил CNBC. Рыночная капитализация Signal Advance увеличилась с $55 млн до $660 млн.

Администрация мессенджера 8 января в Twitter подчеркнула, что не имеет никакой связи с Signal Advance.

Is this what stock analysts mean when they say that the market is giving mixed Signals?

It’s understandable that people want to invest in Signal’s record growth, but this isn’t us. We’re an independent 501c3 and our only investment is in your privacy. pic.twitter.com/9EgMUZiEZf

— Signal (@signalapp) January 8, 2021

Signal Advance была основана в Техасе под названием Biodyne в 1992 году и предоставляла услуги медицинским и юридическим работникам. Компания переориентировалась на использование технологий в здравоохранении и сменила название на нынешнее. По состоянию на март 2019-го единственным штатным сотрудником Signal Advance был генеральный директор Крис Хаймел, отметил CNBC.

Мессенджер Signal, как писал New Yorker, управляется некоммерческой организацией и работает “полностью на средства от пожертвований”.



