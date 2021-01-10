 

Костюк с разгромным счетом победила соперницу и прошла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

10.01.2021, 13:24, Новости дня
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Украинка Марта Костюк вышла в четвертьфинал теннисного турнира WTA в Абу-Даби (ОАЭ), одержав победу над соперницей из Словении Тамарой Зиндашек, сообщил сайт WTA. 

Матч длился 53 минуты и завершился со счетом 6:1, 6:1. 

https://www.facebook.com/WTA/videos/881904085986183/

Как сообщает “Большой теннис Украины”, соперницей украинской теннисистки в четвертьфинале станет испанка Сара Соррибес Тормо, которая обыграла в третьем круге чемпионата россиянку Анастасию Гасанову. 

В третий круг турнира в Абу-Даби вышла также первая ракетка Украины Элина Свитолина. Ее соперницей будет Екатерина Александрова из России, занимающая 33-ю строчку в мировом рейтинге. Игра пройдет пятым запуском на центральном корте. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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