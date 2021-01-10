 

В России выявили рекордно низкое число новых случаев коронавируса

10.01.2021, 13:16, Разное
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За минувшие сутки впервые с 18 ноября России выявили менее 23 тысяч новых случаев коронавируса. За субботу инфекцию подхватили всего 22 851 человек. При этом выздоровели и выписались из больниц 24 080 человек, ещё 456 скончались. У 11,3% россиян болезнь протекала в бессимптомной форме.

Таким образом, общее число заражений за всё время эпидемии в России составило 3 401 954 случая. Умерли 61 837 пациентов, а вылечились 2 778 889 граждан. Коронавирус в России сегодня был выявлен в 83 регионах страны, среди которых лидером по числу заражений остаётся Москва. В столице COVID-19 заболели 4216 человек, в то же время 7045 пациентов справились с инфекцией, 77 человек умерли.

На втором месте антирейтинга расположился Санкт-Петербург с 3010 новых случаев заражения ковидом. В Северной столице выздоровели 2684 человека, а скончались 50 пациентов. Тройку регионов с самой высокой заболеваемостью замыкает Московская область с 1292 случаями коронавируса. В Подмосковье инфекцию одолели 1399 человек, но 20 человек умерли.

В антитоп-10 также попали Нижегородская область (472 случая заражения), Свердловская область (387 случаев), Ростовская область (389 случаев), Воронежская область (390 случаев), Красноярский край (318 случаев), Архангельская область (241 случай) и Ханты-Мансийский автономный округ с 158 заболевшими.



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