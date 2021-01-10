 

В Bloomberg заявили о преимуществе российской вакцины от COVID-19 перед иностранными аналогами

10.01.2021, 13:16, Разное
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С этим согласен и старший аналитик авторитетного издания Bloomberg по фармацевтике Сэм Фазели. Эксперт считает, что российская вакцина ничем не уступает западным аналогам и даже превосходит некоторые зарубежные препараты, такие как китайский CoronaVac.

Фазели пояснил, что уже после регистрации “Спутник V” прошёл третью фразу клинических испытаний. И несмотря на отсутствие детальной информации об этих исследованиях, вакцина продемонстрировала впечатляющие результаты: среди около 23 тысячи привитых людей коронавирусом заболели менее 150 человек, при этом эффективность препарата была 90% или выше. Кроме того, никто из прошедших вакцинацию не заболел COVID-19 в тяжелой форме.

Об эффективности “Спутника” также свидетельствует тот факт, что Россия вошла в топ-5 стран-производителей вакцины от ковида с наибольшим количеством предзаказов на поставку препаратов. Специалист по фармацевтике также подчеркнул, что в настоящее время разработчики российской вакцины и эксперты знаменитой англо-шведской компании AstraZeneca совместно работают над созданием новой, комбинированной вакцины от коронавируса. При этом в её состав войдут как компоненты разработки AstraZeneca, так и “Спутника V”.



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