Названы причины, почему некоторые люди постоянно мерзнут

10.01.2021, 12:54, Разное

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Врач Оксана Морозова объяснила, почему некоторые люди постоянно мерзнут, несмотря на то, какая погода стоит на улице. Она заявила, что температура тела у здорового человека в любое время является примерно одинаковой.

Проблемы с гормонами

За процесс терморегуляции отвечают гормоны, вырабатываемые щитовидной железой. Если их уровень снижается, то человеку холодно даже в самую жару. Если гипотиреоз запущен, то температура тела опускается до 35 градусов.

Гормоны в организме отвечают и за поддержание иммунитета. Они воздействуют на состояние волос, кожу, стул и сонливость. Диагностика производится путем сдачи анализов.

Низкое давление

Низкое давление имеет один существенный плюс. Посредством него снижается риск инсультов и инфарктов. В остальном состояние здоровья людей, страдающих данной проблемой, является не очень хорошим. По жизни они хотят спать, чувствуют вялость и зябкость.

Когда давление низкое, кровь начинает циркулировать медленнее. В результате тонус сосудов падает и появляется ощущение холода. При таких условиях лучшим способом согреться считается спорт. Циркуляция крови улучшается посредством физических нагрузок.

Проблемы с сосудами

Постоянное ощущение холода приводит к спазму сосудов. С этой проблемой нередко сталкиваются заядлые курильщики, пациенты с атеросклерозом. С неприятными симптомами можно бороться посредством методов релаксации. К ним относятся аутотренинги, медитации, занятия с психотерапевтом.

Анемия

За доставку кислорода к органам и тканям отвечает гемоглобин. Если его уровень в крови снижен, то возможна гипоксия. Это состояние проявляется бледностью, слабостью, головными болями, ощущением холода и постоянными головокружениями.

Гемоглобин в основном снижается из-за неполноценного питания и обильной кровопотери. Статистика показывает, что анемией страдают 10-20% населения, преимущественно проблема фиксируется среди женщин. Самый простой способ избавиться от анемии – начать есть мясо. В растительной пищи недостаточно железа.

Инфекционные болезни

Ознобом всегда сопровождается повышение температуры тела. Все дело в том, что возбудители инфекционных болезней начинают влиять на центр терморегуляции. Некоторые болезни могут протекать в легкой форме, а единственным неприятным признаком будет постоянное чувство холода.

Частые диеты и дефицит веса

Для сохранения комфортных ощущений в плане температуры нужно много энергию. Получить ее можно только вместе с едой. Если наблюдается дефицит калорий, обменные процессы в организме замедляются. Как следствие, температура тела падает.