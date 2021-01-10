Мнение: Природа информирует нас лучше, чем СМИ

10.01.2021, 12:36, Разное

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СМИ молчат о системных аномалиях в климате. Возникает вполне логичный вопрос – кому выгодно такое замалчивание. Ведь по прежнему основной поток новостной и оперативной информации мы получаем через официальные СМИ.

Сейчас твориться что-то невообразимое. У нас в Минске наконец пошел снег. Вы только подумайте, посреди зимы в Беларуси "вдруг" пошел снег (сарказм). Синоптики обещают, что он пролежит аж целую неделю. То есть зимняя температура миниму на несколько градусов выше нормы на всем продолжении зимнего сезона.

Вот видео, которое показывает динамику планетарных катаклизмов. В конце график повышение средних температур по планете. Есть один важный момент – резкий скачок температуры за последние несколько лет. Это при том, что выбросов СО2 в атмосферу стало меньше.

Может дело не в антропогенном факторе, а имеет место быть природная цикличность.

Вопрос у меня всего один. При том, что происходит явное изменение климата, которое уже, прямо сейчас, повлияет на всю планету, на наш рацион питания и условия жизни.

Почему молчат ученые? Те, кому мы платим деньги за так необходимые сейчас грамотные прогнозы. И почему молчат СМИ?

И самое важное – как мы будем решать все эти задачи и свалившиеся на нашу голову проблемы, если те, на кого мы переложили ответственность спрятали голову в песок. Если они поступают так сейчас, то когда наступит час Х мы даже пяток их не увидим. И каждый останется один на один со своей бедой.

Объединение людей – это важнейшая задача, которая сейчас стоит перед нами. Объединяться не по расовому или государственному признаку, а по признаку человечности. Иначе просто не выживем. Таков закон природы. Выживает сильнейший, а вместе мы гораздо сильнее, чем по одиночке.

Пока мы сидим в теплых квартирах это звучит нелепо, слегка пугающе. Где то там, что то происходит. Но когда это "что-то" случается у тебя дома – вот тут ты начинаешь понимать ценность взаимопомощи и взаимовыручки. Ведь ни один интернет тролль тебе не поможет. А поможет сосед из соседней квартиры, или спасатель МЧС.

Так зачем обращать внимание на троллей и СМИ, которые сейчас мало чем отличаются от троллей. Можно строить то общество, в котором взаимопомощь станет естественным поступком каждого человека. Созидательное общество нормальных людей, объединенных на принципах взаимопомощи.