Стало известно об использовании на Украине российских тестов на коронавирус

10.01.2021, 12:34, Новости дня

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Почти все ПЦР-тесты, которые используют на Украине для выявления нового коронавируса, произведены в России, сообщил председатель Национальной медицинской палаты, директор госпредприятия «Украинский научный центр «Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов» Сергей Кравченко.

По его словам, российские ПЦР-тесты таких российских компаний, как «Вектор-Бест», «ДНК-Технология», «Амплисенс», «Хема» используют как в частных украинских клиниках, так и государственных больницах. Более того, даже ПЦР-тесты харьковской компании «Астравир» производятся на основе российских компонентов.

«Согласно украинскому законодательству, и вакцины, и диагностикумы являются медицинскими иммунобиологическими препаратами. Получается, одни иммунобиопрепараты у РФ закупать и применять на Украине можно, а другие нельзя», – передает ТАСС слова Кравченко, который предложил властям «прекратить врать украинскому народу».

Кравченко напомнил, что ВОЗ включила российскую вакцину «Спутник V» в список рассматриваемых для использования в чрезвычайной ситуации. Врач подчеркнул, что для него «на первом месте стоят векторные вакцины», к которым относится «Спутник V».

«Отказ от вакцины «Спутник V» безумен, потому что РФ и Центр Гамалеи являются единственными в мире, кто готов на трансфер технологий, для того чтобы могли наладить самостоятельное производство на территории Украины. Для всех остальных стран это заработок, коммерция. Ну, и для нашего жулья, которое сидит в Верховной раде», – подчеркнул Кравченко.

Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его близкие могли привиться российской вакциной от коронавируса. Он также выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является самой эффективной на сегодня.