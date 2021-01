“Мао, Ленин и Сталин улыбаются”. Трамп-младший считает, что мир “смеется над США” из-за блокировки аккаунта его отца в Twitter

10.01.2021, 12:30, Новости дня

Сын президента США Дональд Трамп – младший 9 января выразил недовольство блокировкой учетной записи его отца Дональда Трампа в Twitter.

“Аятолла и многие другие диктаторские режимы могут иметь аккаунты в Twitter без проблем, несмотря на угрозы геноцида для целых стран. […] Но президент Соединенных Штатов должен быть навсегда заблокирован”, – написал он в Twitter.

So the ayatollah, and numerous other dictatorial regimes can have Twitter accounts with no issue despite threatening genocide to entire countries and killing homosexuals etc… but The President of the United States should be permanently suspended.

Mao would be proud.

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 9, 2021

По мнению Трампа-младшего, свобода слова в США “мертва и контролируется влиятельными левыми”.

“Мир смеется над Америкой, а Мао [Цзэдун], [Владимир] Ленин и [Иосиф] Сталин улыбаются. Технологические гиганты могут подвергнуть цензуре президента?” – возмутился он.

The world is laughing at America & Mao, Lenin, & Stalin are smiling. Big tech is able to censor the President? Free speech is dead & controlled by leftist overlords.

In case I’m next stay connected by simply signing up now at https://t.co/835EajP4SI

I’ll let u know where I land.

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 9, 2021

Twitter объявил о блокировке аккаунта Трампа (@realDonaldTrump) поздно вечером 8 января. В заявлении компании говорилось, что его последние твиты могут быть восприняты как подстрекательство к насилию. Как минимум до истечения срока полномочий Трампа его аккаунты также заблокированы в социальных сетях Facebook и Instagram.

В ходе последней избирательной кампании Twitter часто отмечал посты Дональда Трампа как вводящие в заблуждение или содержащие ложную информацию, а также удалил несколько его сообщений за нарушение правил соцсети.

6 января аккаунт президента был временно заблокирован после того, как сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса США в Вашингтоне, где в это время проходило совместное заседание Сената и Палаты представителей, – конгрессмены должны были утвердить итоги голосования коллегии выборщиков и формально закрепить победу демократа Джо Байдена на ноябрьских выборах главы государства.

На митинге перед заседанием Трамп в очередной раз заявил, что не признает итоги выборов, и призвал участников митинга идти к Капитолию.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции, были задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение. ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

7 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности на основании 25-й поправки к конституции США (эта поправка регламентирует процедуру отстранения президента в случае его недееспособности) и предупредила, что если этого не произойдет, Конгресс может инициировать импичмент.

Пенс пока официально не комментировал, готов ли начать процедуру отстранения Трампа. В соответствии с конституцией, такая процедура инициируется на основании заявления вице-президента о недееспособности главы государства. По данным The New York Times, Пенс выступает против прекращения полномочий Трампа на основании 25-й поправки. Вице-президент США считает, что это усугубит хаос в стране, а не остановит его.

8 января Демократическая партия США распространила новый проект резолюции об импичменте Трампа. Авторы резолюции обвиняют Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка