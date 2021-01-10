В Кыргызстане сегодня выбирают президента и форму правления в стране

10.01.2021, 12:30, Новости дня

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В Кыргызстане 10 января проходят выборы президента и референдум по определению формы правления в стране, проинформировала Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана.

Первыми начали голосовать жители города Южно-Сахалинск. По стране открылись 2474 избирательных участка, из которых 48 находятся за рубежом. В ЦИК напомнили, что на должность президента Кыргызстана 12 декабря прошлого года зарегистрировали 18 кандидатов которые сдали подписные листы и оплатили залог. Явка на выборы на 12.00 по местному времени (8.00 по Киеву) составила 9,23%, или 329 049 человек.

В один день с выборами главы республики проходит референдум по определению формы правления в стране. Явка на него по состоянию на 12.00 по местному времени составила 330 609 человек или 9,28%. На референдуме гражданам предлагают выбрать три варианта: “президентская форма правления”, “парламентская форма правления” и “против всех”.

По данным ЦИК, в президентских выборах участвуют 17 кандидатов, в том числе основатель оппозиционной партии “Мекенчил” Садыр Жапаров. В ноябре прошлого года он сначала отозвал документы, а позже снова заявил о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Кыргызстана.

Президентским выборам в Кыргызстане предшествовала волна протестов в столице Бишкеке, вспыхнувшая после парламентских выборов 4 октября. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии “Биримдик” (получила 24,5% голосов), “Мекеним Кыргызстан” (23,88%), “Кыргызстан” (8,76%) и “Бутун Кыргызстан” (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, во время столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.

На фоне массовых уличных протестов 6 октября подали в отставку спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и премьер-министр Кубатбек Боронов. Парламентская оппозиция 7 октября инициировала процедуру импичмента президента.

Киргизские парламентарии на заседании парламента 14 октября большинством утвердили на должность премьер-министра Жапарова.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении премьер-министра и членов правительства, а 15 октября подал в отставку. Исполняющим обязанности президента Кыргызстана стал Жапаров.