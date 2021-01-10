Названы ошибки при восстановлении сна после COVID-19

10.01.2021, 12:00, Разное

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Врачи дали рекомендации по нормализации сна после перенесенного COVID-19. Также они назвали основные ошибки, которые допускаются в попытках наладить ночной отдых.

Отмечается, что во время пандемии коронавируса на 42-46% увеличилось количество пациентов, которые жалуются на нарушения сна. Во многом такая ситуация связана с психической нестабильностью в обществе. Поскольку COVID-19 отличается от других заболеваний масштабом и потенциальной угрозой для здоровья, развивается психологический дистресс. Люди начинают чувствовать внутреннее напряжение, у них нарушается сон.

Причины плохого качества сна

На сон могут влиять препараты, которые врачи назначают против коронавируса. По словам эксперта Александра Калинкина, потеря обоняния говорит о поражении одной из структур головного мозга. Центры сна и бодрствования расположены довольно глубоко, поэтому снижается риск их поражения вирусом. В то же время при ряде осложнений, возникших непосредственно в ходе лечения COVID-19, качество ночного отдыха может ухудшиться.

Большое значение имеют проблемы с дыханием, поражение легких. В ночное время у некоторых наблюдается гипоксия. Сомнологи считают, что после перенесенного коронавируса сохраняется риск возникновения проблем со сном. В данном случае параллельно развивается тревожное расстройство, и человек впадает в депрессию.

Чтобы решить проблему, необходимо обратиться к неврологу. Врач назначит пациенту успокоительные, чтобы он не так сильно зацикливался на проблеме сна.

Основные ошибки при нормализации сна

Ключевой ошибкой при нормализации сна после перенесенного коронавируса является употребление алкоголя, отдых днем и прием лекарственных препаратов без назначения врача. Спиртные напитки ускоряют засыпание, но спать при этом человек будет не более трех-четырех часов. Повторение данного процесса нередко приводит к развитию не только бессонницы, но и алкоголизма.

Многие люди думают, что необходимо спать днем, если ночью выспаться не получилось. Однако данное мнение является ошибочным.

Полезные советы

Чтобы нормализовать сон, нужно обеспечить правильное питание и включить в рацион различные минеральные добавки. В период реабилитации после перенесенного коронавируса не помешают витамины В6 и В12. Также нужно употреблять цинк, йод и кальций, чтобы восстановилась нормальная работа щитовидной железы.