Ученые обнаружили способность имбиря подавлять аутоиммунные заболевания

10.01.2021, 12:00, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые в ходе проведения исследования обнаружили еще одно положительное свойство имбиря. Оказывается, что этот продукт способен подавлять аутоиммунные заболевания.

Как известно, имбирь обладает антиоксидантным и противовоспалительным воздействием. Эти свойства делают его популярной добавкой, которая часто применяется в ходе лечения различных болезней. Ученые из Университета Мичигана провели исследование на грызунах. Они узнали, что биоактивное соединение 6-гингерол оказывает мощное терапевтическое действие и способно противостоять механизму, питающему аутоиммунные заболевания.

Аналогия с волчанкой

Перед началом исследования исследователи специально изучили волчанку. Это заболевание сильно поражает иммунитет. Часто вместе с ним ассоциируется антифосфолипидный синдром, он способствует образованию тромбов. С течением воспалительного процесса происходит повреждение внутренних органов.

У грызунов с волчанкой и антифосфолипидным синдромом 6-гингерол, содержащийся в имбире, препятствовал высвобождению нейтрофилов внеклеточной ловушки. Последнее состояние активируется аутоантителами.

По словам ученых, так называемые внеклеточные ловушки происходит из лейкоцитов. Липкие структуры чем-то напоминают паутину. Они появляются в ходе процесса взаимодействия аутоантител и рецепторов на поверхности нейтрофилов. Сети играют очень важную роль в патогенезе волчанки. Проблемы способствуют повышенному свертыванию крови и повреждению сосудов.

Ключевая тема исследования

Ученые заявляют, что в ходе исследования хотели узнать, распространяются ли на нейтрофилы противовоспалительные свойства имбиря. Возможно, натуральное лекарство сможет остановить прогрессирование опасного заболевания.

Авторы научной работы обнаружили, что после введения мышам 6-гингерола, уровни NET заметно снизились. Также упала склонность к образованию кровяных сгустков. По всей видимости, действующее вещество ингибировало ферменты нейтрофилов, поэтому их активность начала подавляться.

Неожиданным для ученых результатом исследования оказалось снижение аутоантител. Это говорит о том, что запущен процесс реабилитации.