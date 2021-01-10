Давид Хомак сдал двух своих котов в приют из-за нацизма

10.01.2021, 11:51, Разное

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Известный своей прогрессивной борьбой за социальную справедливость микроблогер Давид Хомак (в прошлой жизни – создатель и администратор «Луркоморья») на этой неделе был вынужден избавиться сразу от двух своих котов.

Мы созвонились с ним, чтобы узнать подробности.

– Сперва мне казалось, что они просто странно потягиваются по утрам, но затем я присмотрелся и обнаружил, что они зигуют друг другу при встрече. Возможно, иронично, но суть от этого не меняется. – К тому же, они выражали знаки одобрения, когда видели на экране президента Дональда Трампа, произносящего речи с завуалированными призывами сделать Америку удобной страной для белого большинства. Они громко урчали и одобряюще мяукали, думая, что я не слышу этого из другой комнаты, – объяснил свою позицию хозяин животных.

Для остальных своих питомцев, а у Давида осталось ещё 6 котов, блогер намеревается регулярно устраивать уроки толерантности, зачитывая им вслух тексты по гендерным наукам и критической расовой теории, а ещё труды Карла Поппера.

– Вся эта ситуация для меня очень болезненна. Мы не должны забывать, что нацистами могут оказаться даже самые близкие нам существа, и домашние животные – не исключение. Мы не должны оставлять никакой свободы врагам свободы, – заключил блогер.

Также Хомак сообщил о начале работы над новым тредом о скрытых нацистских сигналах среди питомцев «Кошачьи свистки», который позднее будет издан в виде комикса с иллюстрациями известной художницы nixelpixel.