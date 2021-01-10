Сожгли всё нахрен! – Личное мнение

10.01.2021, 11:46, Разное

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В Улан-Удэ, это — Бурятия, подожгли приют для животных. От дыма умерли сразу три собаки, ещё двух увезли в клинику.

«Мало того, что убивают на улицах всех собак без разбора, добрались и до приюта! Кому это понадобилось?! Надеюсь следствие разберется. Есть подозреваемый».

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Видео: Телеграм

С конца декабря в городе отстреливают собак. По Вконтактикам гуляют видюшки, как люди из машин расстреливают бездомных животных.

А началось всё с того, как стая бродячих собак загрызла на улице 20-летнюю девушку.

Свора накинулась на молодую женщину. Повалили. Грызли. Вот, как описывает произошедшее местная жительница:

«Она лежала на земле и уже не кричала. Она была в сознании, но, видимо, от боли уже не могла кричать. Мы затащили ее ко мне домой. Она была уже вся без одежды, только в ботиночках. Тело все покусано до сухожилий и костей. Лицо тоже все покусано, в крови. Глазные яблоки наружу».

Нет, я вполне понимаю и разделяю негодование жителей. Но разве виноваты собаки — тем более, другие собаки?

Девушку грызла бродячая стая. Мстители пришли в приют и сожгли собак, которые не представляют опасности. Теперь приюта нет, значит ещё несколько животных останутся на улице и будут представлять для людей опасность.

Чего добились «мстители»? Очевидно, что сделали только хуже.

Если на тебя напал преступник, ты сжигаешь тюрьму, где сидят другие преступники, вследствие чего на улицах оказывается ещё больше бандитов. Где логика в таких действиях? Её нет.

Массовая ненависть к собакам — это сдвиг по фазе. Не собаки виноваты, а те, кто допускает их бродячие стаи на улицах. Почему жители Улан-Удэ не спросят свои местные власти — эй, ребята, а что вы сделали, чтобы обеспечить нашу безопасность в городе? Почему не открыли приюты, где деньги, выделенные на это?

Если на людей нападают одичавшие псы, то решение проблемы — в открытии приютов. Поймали. Накормили. Сделали прививки. Кастрировали. Содержат. В общем, процедура ясно прописана в соответствующем законодательстве.

Почему власти Бурятии не делают этого? Почему жители не напишут об этом в прокуратуру?

Зверство нужно остановить. И в отношении людей, и отстрелы-поджоги животных.