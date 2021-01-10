Мнение: Так в России духовные скрепы не позволяют!

10.01.2021, 11:42, Разное

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Одна ура-патриотка в комментах к чьему-то посту про сравнение зарплат главы “Эппл” и спортсментутки Кабаевой (интересно, ей-то за что столько же платят, за занятия не только спортом, что ли?) возмутилась: “Что за подлая страсть копаться в чужих карманах?!” А я ей ответил: “Да, вот так ещё и у олигархов, не приведи Господь, начнём деньги считать! Ну, тратят на яхты и на тысячные “мерсы”, пока старикам с инвалидами есть нечего и топить нечем и больным детям на лечение смс-ками собираем, но это их собственное дело, верно же? И нечего про какую-то “совесть” вспоминать!” И действительно, должен же кто-то в этой стране хорошо жить, чтоб не позорить её перед иностранцами и воплощать сказки больных ура-патриотизмом о якобы ХОРОШЕЙ жизни в Лучшей В Мире Стране! Только одно непонятно – а почему хорошо жить должны только чинорасы с обжирархами, а не врачи, борющиеся с ковидом, например? Первые-то что хорошего для народа сделали? Почему вон в Люксембурге каком-нибудь врачи получают 357 тысяч долларов, хотя там нет газа, золота, величия и подъёма с колен, а в России всего какие-то вшивые 13 тысяч на одну ставку? И кстати, ура-патриоты, возмущающиеся тем, что я не молюсь, как вы, на Великую Прекрасную Страну, для вас это как, вообще нормально, что в этой самой вашей любимой стране какие-то спортбледи… тьфу, то есть спортледи получают не пойми за что по восемьсот миллионов людей, а профессиях врача, спасающего чужие жизни, в том числе и ваши собственные, находится в десятке самых низкооплачиваемых, рука-лицо и опаный стыд?! Ничего, это вашему ура-патриотизму и поклонению великой прекрасной стране не мешает?