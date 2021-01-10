В РФ за сутки выявили 22 тыс. 851 случай коронавируса

10.01.2021, 11:40, Новости дня

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За минувшие сутки в РФ выявлен 22 тыс. 851 случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что за последние сутки в РФ выявлено 22851 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4216, Санкт-Петербурге – 3010, Московской области – 1292. Всего в стране выявлено 3401954 вирус-положительных пациентов в 83 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2778889 человек, из них 24080 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 456 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 61837человек.

Накануне, 9 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 23 тыс. 309. Таким образом, число новых случаев за сутки сократилось на 458.