Взрыв на газопроводе в Полтавской области. “Лубныгаз” рассказала, когда восстановят газоснабжение

10.01.2021, 11:36, Новости дня

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Компания АО “Лубныгаз” 10 января сообщила о возможности возобновления подачи газа после восстановления последствий разгерметизации газопровода “Уренгой – Помары – Ужгород” в Полтавской области в течение двух часов.

“Восстановление газоснабжения потребителям произойдет в течение двух часов после устранения аварии “Укртрансгазом”. Просим абонентов перед возобновлением газоснабжения убедиться, что газовые конфорки и другое оборудование выключены, газовые краны перекрыты, газовый котел отключен, а помещение проветрено”, – предупредили в компании.

Сейчас без газа остаются 2860 абонентов, четыре сельсовета и семь бюджетных учреждений. По информации компании, ООО “Оператор газотранспортной системы Украины” (ОГТСУ) сообщил о возможности подачи газа на газораспределительную систему (ГРС) Вишневое в течение 1 – 1,5 часов.

На месте разгерметизации газопровода идет процесс стравливания газа, ситуация контролируемая, написал в Telegram глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов 10 января.

Через несколько часов специалисты начнут постепенно восстанавливать газоснабжение населенных пунктов в обход разрушенного участка газопровода. Работники социальных служб и спасатели оповещают местных жителей о мерах безопасности, отметил чиновник.

По информации Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям на утро 10 января, в результате отключения ГРС “Вишневое” прекращено газоснабжение 17 населенных пунктов Лубенского района. Метеорологи проверяли воздух с помощью газоанализаторов и не обнаружили превышение допустимой нормы опасных веществ, сообщила ГСЧС в Telegram.

По состоянию на 8.55 утра 10 января факельного горения на газопроводе не было.

После аварии на газопроводе от газа сразу отключили ГРС “Вишневое”. Из-за отключения газораспределительной системы без газа осталось около 3,5 тыс. абонентов.

В ОГТСУ назвали диверсию одной из версий причин разгерметизации магистрального газопровода. Жертв и пострадавших в результате аварии нет.

Опасности для жителей соседних населенных пунктов не наблюдается. ОГТСУ делает все необходимое, чтобы восстановить стабильное снабжение газа потребителям обходным способом, угрозы для обеспечения газом для прилегающих населенных пунктов нет. Транзиту газа также ничего не угрожает, объяснили в компании.

Взрыв и пожар на участке магистрального газопровода произошел в нескольких километрах от города Лубны.