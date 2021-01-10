В Минюсте анонсировали “первые важные новости” по делу об аннексии Крыма, которое рассматривает ЕСПЧ

10.01.2021, 11:36, Новости дня

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Украина ожидает, что в ближайшие дни Европейский суд по правам человека объявит первые важные новости о производстве, касающемся аннексии Россией Крыма, которое открыли по иску Украины. Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил в Facebook 8 января.

Он рассказал, что речь идет о деле “Украина против России” №20958/14, содержание которого охватывает жалобы правительства Украины на нарушение Россией прав граждан.

Сейчас оно находится на стадии рассмотрения вопроса о приемлемости. На этом этапе Украина доказывает юрисдикцию РФ относительно заявленных Украиной нарушений. Первое и единственное устное слушание по этому иску состоялось 11 сентября 2019 года. Остальное общение с судом происходит письменно.

“Сейчас мы ожидаем вынесения решения ЕСПЧ о приемлемости. Это еще не будет решением по существу требований, но точно будет важным промежуточным результатом. Дату объявления решения о приемлемости ЕСПЧ разместит на своем сайте в течение ближайших нескольких дней. Если ЕСПЧ признает дело приемлемым, суд перейдет к рассмотрению жалобы Украины по существу”, – рассказал Малюська.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1330757903971595&id=100011121947008

Украина обвиняет Россию в том, что она установила военный контроль над Крымом до формальной аннексии, убивала украинских военных, жестоко обращалась с крымскими татарами, похищала и пытала журналистов, тем самым нарушив Конвенцию о правах человека.

9 мая 2018 года ЕСПЧ передал в Большую палату четыре дела, которые касаются аннексии Крыма и нарушений прав человека на полуострове и Донбассе. Дела были зарегистрированы в ЕСПЧ в 2014 году (одно), 2015-м (одно) и 2016-м (два). Они касаются нарушений Россией Европейской конвенции по правам человека: ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрещение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), ст. 5 (право на свободу и безопасность) и ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство).



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка