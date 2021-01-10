В Киеве на “карантине зимних каникул” не закрыли катки и аттракционы на свежем воздухе

10.01.2021, 11:36, Новости дня

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В Киеве из-за введения 8 января жесткого карантина прекратили работу новогодние локации и ярмарки, но запрет не коснулся катков и аттракционов на открытом воздухе. Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы Киева в Facebook 9 января.

“Любые ярмарки и торговля (сэндвичи, глинтвейн и т.д.) и непродовольственными товарами останавливается. Организаторы катков и аттракционов на открытом воздухе в местах празднования должны обеспечить соблюдение дистанции между посетителями в 1,5 метра и не допускать на игровые площадки более 20 человек”, – предупредили в ведомстве.

https://www.facebook.com/kiev.dpss.gov.ua/posts/3569234429838971

Специалисты Госпродпотребслужбы Киева за первый день жесткого карантина провели контроль за его соблюдением на 118 объектах. Так, 8 января удалось проверить восемь предприятий общественного питания, 25 объектов торговли продовольственными товарами, 85 объектов торговли непродовольственными товарами и один рынок.

С 8 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине начался “карантин зимних каникул”. Он продлится до 00.00 25 января. В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). Магазины могут продавать еду, лекарства, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, а также бытовую химию.

По состоянию на утро 10 января, в Украине подтверждено 1,115 млн случаев заражения коронавирусом, умерло от болезни COVID-19 19,8 тыс. заболевших, а 791,6 тыс. выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.