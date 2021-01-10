Мнение: Принуждение к миру

10.01.2021, 11:24, Разное

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Амазон отказал в услугах хостинга сети Parler, куда стали переходить в массовом порядке сторонники Трампа. Parler, в общем-то, политически индифферентная площадка, но попала под раздачу идущей войны.

Трамп и его сторонники проигрывают, причем проигрывают навылет по одной-единственной причине – они не готовы (не могут, не хотят – ненужное вычеркнуть) играть без правил со своими противниками. А противники – играют. Результат такого матча несложно предсказать.

За консерваторов, конечно, есть стратегия, но она – точно за гранью того пространства, где им навязали бой глобалисты. Кстати, в определенном смысле эта стратегия вообще единственная в подобных ситуациях. У трампистов один-единственный путь: объявлять IT-гиганты врагами американского народа, гражданских свобод и всё вот это, а всех их сотрудников предупреждать, что теперь они находятся за рамками понятий о гуманизме и могут стать объектами террора. В том числе и прямого. И подкреплять угрозы примерами.

Повышение ставок – единственный реальный ответ, когда противник отказывается соблюдать ранее действующие правила. Так называемое “принуждение к миру”. Если оно не дает результат – то переходит (и довольно быстро) в состояние уже настоящей войны.

Кстати говоря, Сталин (хотя именно за это у либеральной общественности на него огромный зуб) умел поднимать ставки в подобной борьбе, когда ему пришлось пускать под нож когорту старых большевиков-героев Гражданской. Эти люди ничего другого, кроме как воевать, причем воевать с собственным народом, не умели, не хотели и не любили. Палачи, убийцы и каратели – причем поголовно. А потому оказали группе Сталина в начале тридцатых ожесточенное сопротивление. Но поднимать ставки они как раз и оказались не готовы. Это психология всех карателей – они готовы убивать, но совершенно не готовы умирать. Поэтому и проиграли.

Примерно так же решал вопрос со своей революционной гвардией – ихванами – первый король нынешней Саудовской Аравии Абдельазиз. Адольф Гитлер по тем же причинам и по той же логике вырезал все руководство СА. Которое было готово к захвату власти, но совершенно не готовилось к симметричному ответу.

Американская БигДата уверена, что она контролирует цифровое пространство. Но она на нем зациклена и не отдает отчет в том, что помимо цифрового и сетевого пространства есть и другие. Когда советское руководство пришло к выводу, что войну в океане оно проиграет просто потому, что не сможет по ресурсным соображениям выиграть корабельную гонку с Америкой и ее союзниками, оно сделало ставку на космос и фактически обнулило преимущество США в море. Отказ от прямых методов и переход к непрямым – единственный разумный путь, когда ты не можешь выиграть там, где тебе навязали бой.

Любопытный вопрос – сумеют ли сторонники Трампа прийти к этой мысли, и если да – сумеют ли ее реализовать. У них на самом деле и пути-то другого нет. Это, конечно, означает переход к новому уровню противостояния уже на грани откровенно теплой, а даже и горячей гражданской войны, но у войны вообще свои законы, в корне отличающиеся от норм и правил мирного времени. А вот времени у трампистов очень мало. Буквально ничего.