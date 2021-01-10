Стало известно, как выглядит 4-этажный дом Кристины Асмус

10.01.2021, 11:06, Разное

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Стало известно, как выглядит шикарный четырехэтажный особняк актрисы Кристины Асмус. Юморист Гарик Харламов после развода оставил таунхаус жене и дочери Анастасии.

Официально Кристина Асмус и Гарик Харламов получили документы о разводе три месяца назад, хотя о своем расставании объявили в социальных сетях в июне прошлого года. Пара сохранила приятельские отношения ради общей дочери Анастасии, которая на днях отметила семилетие. Вместе влюбленные прожили восемь лет. Несмотря на все обстоятельства, бывшие избранники благодарны друг другу за этот опыт.

Дом за 100 миллионов рублей

Известно, что четырехэтажный дом на Рублевке был куплен на деньги комика. Стоимость особняка оценивается в 100 миллионов рублей. Гарик Харламов приобрел недвижимость в 2014 году, когда дочери едва исполнился один год. Площадь дома составляет 410 квадратных метров. Таунхаус построен на участке размером в восемь соток.



Изображение взято с: Instagram @asmuskristina

В одном из интервью Кристина Асмус признавалась, что на шикарный особняк заработал муж. В семье бюджет распределялся так, что зарплата Харламова была общей, а свой доход актриса оставляла себе.

Дом оформлен в туринском стиле, он расположен всего в десяти минутах от концертного зала под названием «Барвиха Luxury Village», где часто проходят съемки телепроекта Comedy Club. В пяти минутах от особняка находится элитная школа «Президент», куда ходит дочь артистов Анастасия.

В доме присутствуют мраморные полы, мебель выполнена из дорогостоящих натуральных материалов. Внутри можно видеть хрустальные люстры, изысканные колонны и модный декор. Особняк получился максимально светлым, поскольку доминируют бежевые и белые тона. В гостиной установлен камин из натурального камня.



Изображение взято с: Instagram @asmuskristina

Для детской комнаты экс-супруги выбрали дубовые полы. От пола до потолка там стоит шкаф с множеством игрушек для семилетней Анастасии.

День рождения Анастасии Харламовой

5 января дочери знаменитостей исполнилось семь лет. В последний момент девочка захотела, чтобы для нее организовали масштабную вечеринку. Вместе с мамой она выбрала для себя пышное белое платье, в котором блистала на празднике.



Изображение взято с: Instagram @asmuskristina

Торжество посетил и звездный отец Гарик Харламов. Он с удовольствием принимал участие в детских конкурсах. Сама же Кристина Асмус признается, что праздник получился очень хорошим. Актриса позволила себе веселиться и танцевать так, “будто никто не видит”.