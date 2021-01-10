Мнение: Фотографии, которые делал самый запоминающийся денди русского кубизма

10.01.2021, 10:56, Разное

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В наследии художников Юрия Анненкова и Бориса Григорьева есть два портрета одного и того же, весьма колоритного персонажа — Мирона Шерлинга (1880-1958). Любопытно, что он не просто — щеголь и эффектная модель портрета, но и сам по себе был талантливый человек, творец, известный фотограф.

1) Картина Ю. Анненкова. 1918. ГРМ (осторожно с репродукциями, ее часто подделывают).

2) Картина Б. Григорьева. 1916. Коллекция семьи Палеевых.



Что же он снимал? Очень запоминающееся!

UPD: вот еще один портрет его, без шляпы

Худ. С. Чехонин. 1928, Сотбис



А вот фото в пожилом возрасте



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Мирон Шерлинг был известным дореволюционным фотографом-портретистом, у него был особенный, очень узнаваемый стиль, связанный с обильным применением ретуши. Тогда это был отдельный жанр, называемый "пикториальная фотография" (пиктореализм). Эти фотографии напоминали скорее живопись.

Мне и раньше попадались его работы, причем я, не вглядываясь, думала "а, это черно-белая репродукция с какой-то неизвестной мне картины. Хорошо бы найти исходник, что-то особенное наверно в цвете". А вот оказалось, что это готовые изделия и есть.

Особенно запоминаются его изображения Федора Шаляпина, это какая-то магия.

В роли Мельника



В роли Дон Кихота



В роли Бориса Годунова



В роли Мефистофеля



Александр Головин



Цезарь Кюи



Исаак Бродский



Карсавина



Рерих



Горький



Репин



Евреинов



П. Болотин в роли Демона



Был фотографом Императорских театров. После революции остался в Советской России. Прожил до 1958 года.

Продолжал снимать наших известных актеров (в госкаталоге выложено много из фондов Бахрушинского музея), но они были уже ортодоксальными, без фантазмов.

Лемешев



Козловский



Кажется, его выставляли отдельно в нашу эпоху, но я как-то пропустила.