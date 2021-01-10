Прилепин предупредил об опасности Google и Apple

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10.01.2021, 10:46, Новости дня
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Google и Apple смогут сделать мир тоталитарным путем удаления неугодных им людей из всех соцсетей, считает российский писатель Захар Прилепин.

Ранее в приложении Parler зарегистрировался заблокированный в Twitter американский президент Дональд Трамп. Президента США временно заблокировали в Facebook, а провайдер отключил ему электронную почту. Также из YouTube и Twitter удалены аккаунты нескольких известных в США правых консерваторов.

«Теперь либеральная диктатура может действовать так против любого инакомыслия. А потом вас перестанут обслуживать в торговых сетях – ведь они же частные, это право частного бизнеса, кого обслуживать, а кого нет. И умрите с голода, это никак не противоречит свободе и правам человека», – написал Прилепин в своем Telegram с пометкой «с просторов интернета».

В его посте отмечается, что при блокировке учитывались только взгляды пользователей, а не то, был аккаунт личным, рабочим или каким-то еще. «И теперь либеральная диктатура может действовать так против любого инакомыслия. Например, против христиан», говорится в публикации. Там также отмечается, что цензура и репрессии в США становятся только больше.

Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре минувшего года и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах.

Так, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже его также заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.

9 ноября администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также сообщил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.



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