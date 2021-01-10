 

Омский студент повредил руку после очередного выхода в интернет с березы

10.01.2021, 10:46, Новости дня
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Омский студент Алексей Дудоладов, ставший известным после ролика, где он выходит в интернет, забравшись на березу, сообщил, что повредил руку, когда спрыгивал после очередного интернет-сеанса.

«Неудачно спрыгнул с дерева. Рука ночью болела, но в целом все нормально. Я жив, работаю», – цитирует РИА «Новости» Дудоладова.

Он добавил, что через восемь дней у него заканчиваются каникулы, и он вернется в Омск в институт, где продолжит обучение в очной форме.

Напомним, Дудоладов обратился к главе региона Александру Буркову с дерева с просьбой помочь решить проблему с интернетом в его поселке.

После перевода на дистанционное обучение у студента появились проблемы с посещением онлайн-занятий, так как скорость интернета была слишком низкой, чтобы «вытягивать» видеозвонки по Zoom. Потому молодой человек был вынужден залазить на березу в 300 метрах от деревни – там интернет был лучше.

После того как история со студентом на березе получила широкий резонанс, в деревню Станкевичи приезжали специалисты министерства промышленности и связи Омской области и измерили качество сети. Они пришли к выводу, что дом Дудоладова стоит в низине, а якобы в 100 метрах от него, в домах у центральной дороги деревни Станкевичи, скорость интернета составляет 13 мегабит в секунду, что соответствует 4G.

Связь в деревне обеспечивает вышка Теле2, которая расположена в другом населенном пункте на расстоянии 12 км, сообщили тогда в минпроме.

Со студентом также встретился губернатор Омской области Александр Бурков. А после встречи с главой Минцифры Максутом Шадаевым глава региона заявил, что они «договорились об ускорении реализации программы по устранению цифрового неравенства в Омской области».



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