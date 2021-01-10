Умер актер Максим Браматкин

10.01.2021, 10:46, Новости дня

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Актер кино, театра и телевидения, режиссер и сценарист Максим Браматкин скончался на 42-м году жизни, сообщил его друг и коллега Донатас Грудович.

«Умер мой любимый друг Максим Браматкин. (…) Последние дни он был очень дисциплинирован и расцветал в кадре, но угасал дома без работы, а это очень важно чтобы у гениальных людей была работа», – написал Грудович на своей странице в Facebook.

Он отметил, что предчувствовал трагическое событие неделю назад, однако так и не навестил Браматкина. «В телефоне от него непрочитанное сообщение: «C Новым Годом, извини – я спал», добавил Грудович.

Браматкин окончил актерский факультет Высшего театрального училища имени Щукина в 2001 году. Выступал на сценах Театра имени Вахтангова, Театрального товарищества Олега Меньшикова. Наиболее известен благодаря работам в фильмах «Звезда» и «Семь пар нечистых», а также в сериалах «Девять жизней Нестора Махно» и «Магомаев». Последней ролью для него стал крепостной крестьянин в «Гусаре».