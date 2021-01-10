Ремонтники обнаружили повреждение на водоводе “Горловка – Торецкое” в “серой зоне” Донбасса

10.01.2021, 10:42, Новости дня

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Ремонтники нашли в “серой” зоне на Донбассе место повреждения на водоводе Горловка – Торецкое и окрестностях, которые с 4 января остались без водоснабжения, сообщило коммунальное предприятие “Компания “Вода Донбасса” 9 января.

“Сегодня специалисты Часовоярского регионального производственного управления обследовали участок водовода “Горловка – Торецкое” в “серой” зоне и обнаружили место повреждения. 10 января планируется продолжить ремонтные работы”, – рассказали в компании.

Аварийные бригады регионального управления по эксплуатации канала 8 января устранили семь небольших повреждений на водоводе, говорится в сообщении предприятия.

По состоянию на утро 6 января около 38 тыс. жителей Донецкой области остаются без водоснабжения из-за прорыва водовода “Горловка – Торецкое”. Воды не было в городах Торецк и Зализное, а также поселках городского типа Северное, Южное и Щербиновка.

Прорыв на водоводе (диаметром 900 мм) произошел 4 января. Для обеспечения работы котельных создан запас воды.