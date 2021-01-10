Мнение: О начале банкротства и краха Америки

10.01.2021, 10:36, Разное

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Фото © Reuters.

Сейчас многие симпатизировавшие американской демократии переживают состояние шока. Уж слишком по-путински действуют противники уходящего президента США Дональда Трампа. Заблокировали все его аккаунты в социальных сетях, готовятся досрочно выгнать из Белого дома путём скоропалительного импичмента, грозят арестом и судом – всё это похоже на политическую расправу, не так ли?

И это лишь верхушка айсберга.

Так, Твиттер заблокировал аккаунты, принадлежащие сторонникам президента Дональда Трампа, за распространение нежелательного контента. В частотности, аккаунты бывшего советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна и бывшего юриста его избирательной кампании Сидни Пауэлл были заблокированы «в соответствии с правилами соцсети, касающимися координированных вредоносных действий».

«Мы чётко объяснили, что мы будем принимать жёсткие принудительные меры в отношении поведения, которое может потенциально привести к ущербу оффлайн, и учитывая возобновившийся риск насилия, окружающий такого рода поведение, мы навсегда заблокируем аккаунты, которые посвящены распространению контента QAnon», — сообщил представитель Твиттера. QAnon – это очередная теория заговора, которая представляет собой совокупность предположений и утверждений о существовании целой сети сатанистов и педофилов из числа представителей глубинного государства #США. Её адептами являются многие сторонники Дональда Трампа, и в соответствии с этой теорией они и объясняют поражение своего кумира на президентских выборах.

Возможно, такая блокировка аккаунтов действительно необходима с точки зрения «общественной безопасности». Правда, когда летом американские левые при поддержке Демпартии устроили многотысячные выступления против полиции в Портленде и в Атланте, Сиэтл стал «автономной свободной зоной» леворадикалов, а в городе Кеноша, штат Висконсин, несколько городских кварталов были буквально разгромлены, превращены в большую помойку, никто не блокировал аккаунты активистов BLM, призывавших к ещё большему насилию. И захват правительственных зданий в Сиэтле не стал называться мятежом. То есть, какая-то двойственность стандартов при оценке похожих событий ощущается нутром.

Опять же, можно допустить, что это двоемыслие вполне оправдано с американской точки зрения. Ибо протесты BLM не затрагивали напрямую вопрос о власти в Белом доме, хотя и подтачивали шансы Дональда Трампа снова занять Овальный кабинет. Тогда как многотысячные митинги сторонников 45-го президента США, ставящих под сомнение честность победы его оппонента, вопроса о власти касаются непосредственно – и это в некоторой парадигме мнений действительно можно считать мятежом.

Однако движение в рамках такой парадигмы опасно. Уже сейчас многие в Штатах задаются вопросом: направится ли страна после всего пережитого в 2020-м по тому же пути, что и веймарская Германия?

И дело не только в цензуре. Как показали опросы, уже треть всех демократов и республиканцев теперь уверены, что политическое насилие может быть оправдано. То есть доля людей, которые уверены, что можно применять силовые методы – а это уже не только цензурирование контента – для защиты «правильных» политических мнений. Доля таких людей выросла в 4 раза по сравнению с 2017 годом.

И это означает, что в США происходит поэтапное банкротство тех норм, которые были призваны помочь людям с полярными взглядами ужиться друг с другом. Более того, существует некоторая вероятность того, что поляризация станет углубляться, а желание применять насилие к носителям противоположных взглядов – расти. Увы, как выяснили на собственном опыте еще немецкие социал-демократы в Веймарской республике, когда на политическое насилие отвечаешь насилием, вызвавшие первоначальную жестокость причины никуда не уходят. Напротив, ответное насилие углубляет первоначальную обиду, а это плодит все новую и новую жестокость, по спирали. И в итоге к власти приходит харизматичный ефрейтор.

Иными словами, США сейчас двинулись куда-то в сторону предгитлеровской республики, демократия и элиты которых полностью обанкротились, не сумев разрешить противоречий между интересами различных групп влияния. Разумеется, всякая аналогия хромает. Америка не проигрывала в войне и не бредит идеями реванша. Демократия отцов-основателей, пусть и с оговорками, всё ещё представляет ценность для значительной части населения и, соответственно, истеблишмента.

Но всё же не подошли ли США слишком близко к той опасной черте, за которой начинается банкротство и крах демократических идеалов, место которых занимают принципы совсем уж тоталитарные?