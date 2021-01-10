Диетологи: Включение вредных продуктов существенно снижает пользу здоровой диеты

10.01.2021, 10:12, Разное

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Медики подчеркивают, здоровое и сбалансированное питание оказывает положительное влияние на организм человека. Ученые из Медицинского центра Университета Раша обнаружили, включение в рацион нездоровой пищи снижает пользу средиземноморской диеты.

Диетологи связывают средиземноморскую диету с замедлением темпов снижения когнитивных функций у пожилых людей, однако до этого времени не изучались последствия присутствия в «здоровом» рационе вредных продуктов. Специалисты провели наблюдательное исследование с участием пяти тысяч добровольцев возрастом от 65 лет и старше, живущих в Чикаго. С 1993 по 2012 год один раз в каждые три года все участники заполняли специальную анкету, с помощью которой исследователи проверяли основные навыки обработки информации и состояние памяти добровольцев. Также испытуемым были предложены названия 144 продуктов питания, частоту употребления которых они должны были указать в опроснике.

По словам Пуджа Агарвала – доктора философии и доцента кафедры внутренней медицины Медицинского колледжа Раша, метод питания, при котором в рационе преобладают овощи, зелень, фрукты, рыба и цельнозерновые продукты, способен положительно повлиять на здоровье человека. В то же время добавление к здоровой диете нездоровых продуктов, таких, как жареная еда, сладости, очищенные зерна, красное и обработанное мясо приводит к уменьшению пользы средиземноморской диеты. Специалисты подчеркивают, для получения результатов от правильного питания необходимо ограничить употребление обработанных продуктов, быстрых углеводов, сахара и вредной еды.

Результаты ученых дополняются другими исследованиями, подтверждающими снижение риска болезней сердца и сосудов, онкологии и диабета у людей, придерживающихся средиземноморской диеты. Доктор Агарвал отмечает, ежедневное включение в рацион зеленых листовых овощей, ягод, фруктов, оливкового масла и рыбы способствует замедлению процессов старения мозга и тела.