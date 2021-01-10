Жапаров оценил отношения с Россией

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10.01.2021, 9:52, Новости дня
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Бывший исполняющий обязанности президента Киргизии, фаворит президентских выборов Садыр Жапаров заявил, что в случае победы настроен на продолжение союзнических отношений с Россией.

«У нас с Россией уже 30 лет союзнические отношения. Это наш самый главный стратегический партнер. Мы будем продолжать это», – цитирует РИА «Новости» Жапарова.

10 января в Киргизии началось голосование на досрочных выборах президента и референдуме по вопросу формы правления. На главный государственный пост претендуют 17 человек — политики, чиновники, бизнесмены и силовики. Порога явки на выборах нет — их признают состоявшимися при любом числе проголосовавших.

Напомним, с 5 октября в Бишкеке начались протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики.

На фоне беспорядков президент Сооронбай Жээнбеков объявил о решении покинуть пост, спикер киргизского парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности главы республики, в результате врио президента стал премьер-министр Садыр Жапаров.

14 ноября и.о. президента Киргизии Садыр Жапаров сложил полномочия для участия в выборах главы республики. Новый исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов пообещал защищать мирную жизнь и целостность республики.



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