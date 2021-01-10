Умерла мать актера Алексея Панина

10.01.2021, 9:52, Новости дня

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Мать 43-летнего актера Алексея Панина, редактор издательства «Наука» Татьяна Власова скончалась 5 января, сообщили СМИ.

Как сообщило издание «Дни.ру», Власова ушла из жизни еще во вторник, 5 января. Однако семья не обнародовала эту информацию. Сам актер, который имеет аккаунты в социальных сетях, так же пока ничего об этом не рассказал.

По данным издания, мать Панина всегда поддерживала актера, и именно она настояла, чтобы он в свое время поступил в ГИТИС (РАТИ).

В последнее время актер жил в Испании с дочерью. Пока неизвестно, удалось ли ему прилететь в Москву на похороны из-за закрытых на время пандемии границ.

Власова много лет работала редактором издательства «Наука». Отец 43-летнего Панина скончался, когда актеру было 20 лет.

В августе Панин получил вид на жительство в Испании и похвастался этим в соцсетях.