Депутаты предложили оградить Госдуму укрепрайоном, чтобы «не было, как в Америке»

10.01.2021, 9:31, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Группа депутатов Государственной думы внесла законопроект, предлагающий строительство вокруг ключевых правительственных зданий Москвы: Кремль, Федеральное Собрание, Администрация Президента и храм Христа Спасителя.

Проект предполагает снос примерно трети сохранившейся исторической застройки города и замену её на обширную сеть оборонительных сооружений, включающую в себя 78 километров траншей, 150 ДОТов, минные поля общей площадью 13 кв. километров, а также 9 командных бункеров глубокого залегания, соединённых сетью туннелей.

Помимо этого, планируется снос 4 мостов: двух автомобильных, одного пешеходного и одного «неясного предназначения», перенос 8 станций метро, а также размещение в периметре двух дивизий личного состава ВС РФ.

– Да, кто-то может сказать, что это якобы слишком большая цена, но мы готовы её заплатить. А всем критикам советую задуматься, что может случиться, если в Думе окажутся воры, лжецы и рецидивисты? – отмечает депутат Николай Валуев.

Наиболее оживлённые дискуссии вызвал вопрос названия будущего сооружения. В ходе обсуждения прозвучали варианты “Большой Кремль”, “Периметр Патриотизма”, а также “Антифашистский Оборонительный Вал”.