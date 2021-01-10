Зеленского заподозрили в вакцинировании российской «Спутник V»

10.01.2021, 8:58, Новости дня

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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его близкие могли привиться российской вакциной от коронавируса.

– Я больше чем уверен, что Зеленский и его ближайшее окружение уже давным-давно вакцинировались, и в большей степени вакцинировались российской вакциной», – сказал Кива в эфире телеканала NewsOne.

Он также выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является самой эффективной на сегодня. При этом парламентарий не уточнил, о каком из трех разработанных в РФ препаратов идет речь.

Кива добавил, что позиция украинского президента по борьбе с пандемией COVID-19 «каждый день забирает сотни жизней», из-за чего украинцы «проклинают» главу государства.

Напомним, Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. При этом, утверждается, что украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».

В тоже время, харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины.

Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном.

Россия в свою очередь выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.