 

В РФ усилили контроль оборота наличных

10.01.2021, 8:58, Новости дня
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В РФ с 10 января вступили в силу новые поправки, которые усиливают контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тыс. рублей. Также вводится контроль за почтовыми переводами свыше 100 тыс. рублей

Речь идет о вступлении в силу поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Одно из изменений касается операций с наличными на сумму свыше 600 тыс. рублей. Теперь Росфинмониторинг будет отслеживать снятие такой суммы и выше в банкомате, кассе банка или зачисление ее на счет. Также все банки обязаны отслеживать сделки с недвижимостью, как при наличной, так и при безналичной оплате, если речь идет о сумме более 3 млн рублей, передает Regnum.

Помимо этого, вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму более 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в РФ 10 января вступил в силу законопроект о введении административных штрафов за неоплаченный проезд по платным автодорогам. За подобное нарушение вводится штраф для водителей легковых автомобилей – в размере 1,5 тыс. рублей, для водителей автобусов и грузовиков – в размере 5 тыс. рублей.



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