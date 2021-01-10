 

Cибиряки погибли от загадочной чумы

10.01.2021, 8:52, Разное
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Ученые из Стокгольмского университета выяснили, что большая часть населения Северо-Восточной Азии была уничтожена бактерией чумы, которая непонятным образом попала в Сибирь, сообщает Science Advances.

По мнению ученых, древние сибиряки были поражены чумой, которая впоследствии изменила ДНК людей Северо-Восточной Азии. Это выяснились благодаря новому генетическому анализу. Исследователи пока не могут сказать точно, каким образом в Сибирь попала бактерия чумы.

Произошедшее несколько тысяч лет назад массовое вымирание повлияло на генетическую структуру людей, живших в данном регионе, и которые около пяти тысяч лет назад мигрировали на территорию Северной Америки.

Команда ученых под руководством генетиков Гюльшаха Мерве Килинча и Андерса Гетерстрема извлекла ДНК из 40 человеческих скелетов, обнаруженных в некоторых районах Восточной Сибири. ДНК бактерии, вызывающей чуму (Yersinia pestis), была найдена у двух древних сибиряков. Один из них жил около 4400 лет назад, а другой около 3800 лет назад.

Профессор Гетерстрем сказал, что до сих пор не понятно, как чума оказалась в Сибири, либо подобные инфекции были широко распространены. Ученые также обнаружили, что генетическое разнообразие в тысячелетних образцах ДНК человека резко уменьшилось с 4700 до 4400 лет назад. Это подтверждает гипотезу о массовом крахе популяции в тот период.



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