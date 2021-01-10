Инопланетный корабль снова пролетел возле Луны и попал на видео

10.01.2021, 8:47, Разное

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Очевидец в качестве рождественского подарка семье решил записать на видео Луну и случайно запечатлел нечто более удивительное – овальный неопознанный летающий объект, пролетающий на фоне Луны.

Данную запись прокомментировал известный уфолог Скотт Уоринг. По его словам, перемещающийся на фоне Луны загадочный объект имеет небольшой наклон и, скорее всего, находится на околоземной орбите. НЛО имеет коричнево-красный цвет, а с теневой стороны на некоторое мгновение возникает синий цвет.

Уфолог считает, что синий цвет говорит о наличии двигательной установки, придающей движение неопознанному объекту. Во время замедленного просмотра видеозаписи Уоринг определил, что двигатель включался всего на 3 секунды. Он уверен, что это не метеор, астероид, спутник или орбитальная космическая станция.

В целом данное происшествие, по мнению исследователя, говорит о том, что инопланетная жизнь существует и находится близко к Земле.