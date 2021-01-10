Спасатели обнаружили обломки разбившегося в Индонезии Boeing

10.01.2021, 7:44, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Индонезийские спасатели обнаружили обломки самолета авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего крушение в акватории Яванского моря, сообщил представитель ВМС республики Фахрул.

«Нам удалось обнаружить обломки фюзеляжа, раскрашенного в цвет авиаперевозчика, электропроводку, шасси», – приводит ТАСС слова представителя ВМС Индонезии со ссылкой на портал «Компас».

Он уточнил, что «части лайнера были найдены между островами Лаки и Ланканг», которые входят в архипелаг Серибу. «В ближайшее время все это будет доставлено на берег», – добавил представитель ВМС.

Напомним, в субботу пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. Лайнер упал в Яванское море у острова Лаки. На борту находились по меньшей мере 65 человек – 53 пассажира, в том числе десять детей, и 12 членов экипажа. Причины и обстоятельства произошедшего пока не установлены. Boeing успел набрать высоту около 3 тыс. метров. По предварительным данным, россиян на борту разбившегося самолета не было.

Крушение Boeing в Индонезии стало уже девятым подобным происшествием за последние десять лет. Крупнейшей была катастрофа самолета Boeing 737 Max 8 местной авиакомпании Lion Air 29 октября 2018 года – тогда погибли 189 человек. Расследование показало, что к аварии привела активация автоматической вспомогательной системы MCAS. После похожей катастрофы в Эфиопии в марте 2019 года эксплуатация лайнеров Boeing 737 Max была приостановлена во всем мире и возобновилась только в декабре 2020 года. В компании Boeing заявили, что внимательно следят за ситуацией с крушением самолета близ Джакарты.