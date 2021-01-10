Выживший при сходе лавины в Норильске подросток снят с ИВЛ

10.01.2021, 7:44, Новости дня

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Обнаруженный спасателями после схода лавины под завалами на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в Норильске подросток снят с аппарата ИВЛ и дышит самостоятельно, сообщили в региональном Минздраве.

«Мальчик в реанимации и стабильно тяжелый. Но снят с аппарата ИВЛ и дышит самостоятельно», – приводит слова представителя регионального Минздрава ТАСС.

Накануне врачи оценили состояние найденного после схода лавины в Норильске подростка.

Напомним, в пятницу вечером снежная лавина накрыла пять домов в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» под Норильском. Из-под завалов спасли подростка с тяжелыми травмами, он госпитализирован. Также после схода лавины были обнаружены тела женщины и полуторагодовалого ребенка. Спасенный подросток, по предварительной информации, является сыном погибшей женщины.

Напомним, в пятницу вечером снежная лавина накрыла пять домов в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» под Норильском. Из-под завалов спасли подростка с тяжелыми травмами, он госпитализирован. Также после схода лавины были обнаружены тела женщины, полуторагодовалого ребенка и мужчины.