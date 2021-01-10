Популярное у сторонников Трампа приложение Parler удалили из App Store

10.01.2021, 6:50, Новости дня

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Американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler, популярный среди сторонников действующего президента США Дональда Трампа, сообщила телекомпания CNBC.

«Мы всегда поддерживали принцип, при котором в App Store находили бы отражение различные точки зрения, но на нашей платформе нет места угрозам насилия и правонарушениям», – приводит ТАСС высказывание представителя Apple. По его словам, «Parler не принял соответствующие меры, чтобы прекратить распространение угроз».

«Мы приостановили распространение Parler на платформе App Store до тех пор, пока они не решат эти проблемы», – заявили в компании.

Ранее мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, заблокировали в магазине приложений Google Play.

Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре минувшего года и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах.

Так, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской админитрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.

9 ноября администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также сообщил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.