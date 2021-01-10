Женский рыцарский орден Топора

10.01.2021, 7:55, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Такой действительно был, настоящий рыцарский орден, состоящий исключительно из женщин. Где и когда? Рассказываем…

В общественном сознании утверждается образ женщины как в первую очередь супруги, матери, воспитательницы детей и хранительницы домашнего очага. Однако среди представительниц прекрасного пола всегда находились яркие личности, считавшие своим призванием военную службу. На поле боя с винтовкой, шашкой или мечом в руке они доказывали, что ни в чем не уступают мужчинам. А если война приходила на порог дома, то ради защиты дома и детей воительницами становились женщины, еще вчера и не помышлявшие о войне.

В VIII веке арабы переправились через Гибралтар и завоевали большую часть Пиренейского полуострова. Христиане с потерей не смирились и начали отвоевывать утраченные земли обратно. Почти 800 лет христиане и мусульмане сражались за территорию будущей Испании, города неоднократно переживали длительные осады, во время которых сражались на равных и мужчины, и женщины.

В 1148 году граф Раймунд IV Барселонский отбил у сарацин Тортосу – важный опорный пункт недалеко от побережья. Спустя год сарацины решили вернуть себе крепость. Время было выбрано крайне удачно: граф увел гарнизон и практически все мужское население штурмовать лежащий к северо-востоку от Тортосы г. Лериду. Сарацины окружили казавшейся беззащитной Торотосу и потребовали сдачи на милость победителей. Однако город ответил отказом.

И тогда на крепостные стены поднялись женщины Тортосы. Не ограничиваясь швырянием с крепостных стен камней в сарацин, они оделись в мужскую одежду и отбивали штурм за штурмом. Не умея владеть ни мечом, ни копьем, женщины взяли в руки более привычные им топоры и махали ими как заправские дровосеки.

Когда граф Барселонский примчался под стены Тортосы, его помощь уже не требовалась – сарацины сняли осаду и ушли, так и не сумев сломить сопротивление тортосских женщин.

Раймунд IV склонил голову перед женщинами и в знак признания их доблести, сделал им просто потрясающий подарок: учредил для женщин рыцарский Орден Топора (Оrden de la Hacha). Эмблемой Ордена стал красный топор, члены ордена были освобождены от налогов, получили право участвовать в тех же собраниях, что и мужчины, рыцарский титул передавался исключительно по женской линии.

Орден Топора не оставил заметного следа в истории. Можно предположить, что подавляющее большинство женщин, получив рыцарское звание, снова стали заботливыми матерями и верными супругами. Это скорее был орден почета, чем боевая организация. Если же какое число из членов ордена и решило воспользоваться полученной льготой и встало на военную тропу – число этих воительниц было слишком мало, чтобы составить боевую единицу и закрепиться в анналах истории.

В последний раз Орден Топора мелькнул в хрониках Тортосы в 1557 году, после чего исчез навсегда. Он никогда не был распущен, скорее всего закончил свое существование, когда умерла последняя женщина-рыцарь.

Не только Орден Топора

Орден Топора – единственный известный истории чисто женский рыцарский орден. Однако и в мужских военно-монашеских орденах часто состояли представительницы прекрасного пола. Случалось это настолько часто, что в средневековом французском и итальянском языках было отдельное слово для определения рыцаря женского пола.

Женщины состояли в итальянском Ордене Святой Марии, женщин принимали в военный Орден Меченосцев св. Иакова. Отдельные женские подразделения имели Орден госпитальеров и даже Тевтонский Орден. Не всегда женщины-рыцари носили доспехи и сражались на поле боя. Чаще всего сферой их деятельности были госпиталя, в которых они выхаживали раненых братьев. Однако в соответствие с уставом каждый член ордена мог носить оружие для защиты католической веры и многие женщины, кого Господь не обделил мужеством, этим пользовались.

Папа Григорий VIII специальной буллой запретил женщинам участвовать в Третьем Крестовом походе. Однако личный летописец Саладина с восторгом пишет о женщинах-крестоносцах: «они мужественны и выносливы, и пока не снимут одежды, не распознать в них женщин». Видимо, не очень-то прислушивались христианские воительницы к увещеваниям папы.

Да и впоследствии женщины не раз появлялись на ратном поле. И если сегодня женщина в камуфляже ни у кого не вызывает удивления, то почему мы должны думать, что раньше такого никогда не было?