Акции Twitter начали падать после блокировки аккаунта Трампа

09.01.2021, 4:14, Новости дня

Акции американской соцсети Twitter начали падать вскоре после объявления о блокировке аккаунта действующего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Reuters.

Менее чем через час после бана аккаунта главы Белого дома стоимость акций Twitter Inc. опустилась до $50,2 – это на 2,4% ниже цены закрытия предыдущего дня торгов. Позже акции подешевели более чем на 3%.

Twitter shares were down over 3% in after-hours trading after Trump’s account was suspended https://t.co/NyH0wILB26 pic.twitter.com/YafQsdsEJt

— Reuters (@Reuters) January 9, 2021

Как свидетельствуют данные Нью-йоркской фондовой биржи, сейчас акции Twitter торгуются на after-market (торговля в нерабочее время, после закрытия биржи) по $49,54 (-3,77%).

Twitter объявил о блокировке аккаунта Трампа (@realDonaldTrump) поздно вечером 8 января. В заявлении компании говорилось, что его последние твиты могут быть восприняты как подстрекательство к насилию. Как минимум до истечения срока полномочий Трампа его аккаунты также заблокированы в социальных сетях Facebook и Instagram.

В ходе последней избирательной кампании Twitter часто отмечал посты Дональда Трампа как вводящие в заблуждение или содержащие ложную информацию, а также удалил несколько его сообщений за нарушение правил соцсети.

6 января аккаунт президента был временно заблокирован после того, как сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса США в Вашингтоне, где в это время проходило совместное заседание Сената и Палаты представителей, – конгрессмены должны были утвердить итоги голосования коллегии выборщиков и формально закрепить победу демократа Джо Байдена на ноябрьских выборах главы государства.

На митинге перед заседанием Трамп в очередной раз заявил, что не признает итоги выборов, и призвал участников митинга идти к Капитолию. Шествие закончилось беспорядками и столкновениями с полицией. В результате погибли пять человек, в том числе один офицер полиции.

После того как здание зачистили правоохранители, Конгресс все же объявил Байдена победителем выборов. Он должен быть приведен к присяге 20 января.

Конгрессмены от Демократической партии считают, что беспорядки в Вашингтоне спровоцировал Трамп. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы постараются отстранить Трампа от должности в порядке импичмента (это сделает невозможным его участие в последующих выборах) или на основании 25-й поправки к конституции (она позволяет отстранить президента ввиду его недееспособности).



Дмитрий НЕЙМЫРОК

заместитель главного редактора