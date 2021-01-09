 

Евросоюз увеличил объем закупок вакцины Pfizer/BioNTech с 300 млн до 600 млн доз

09.01.2021, 4:02, Разное
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…с 300 млн до 600 млн доз.

Еврокомиссия заключила контракт на поставку дополнительных 300 млн доз вакцины против коронавируса BNT162b2 с производителями BioNTech и Pfizer. Таким образом, содружество получить 600 млн доз в этом году, сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Чиновники Брюсселя расширили объем закупок на фоне жалоб от стран-членов ЕС: изначальные поставки не покрывали нужды содружества.

Еврокомиссия еще в ноябре заключила первый контракт на поставку 200 млн доз вакцины Pfizer/BioNtech с возможностью дополнительно закупить еще 100 млн ампул. Производитель и ЕК подтвердили, что по финальной договоренности в страны ЕС поступит 300 млн доз.

21 декабря ЕС одобрил к использованию первую вакцину против коронавируса — Biontech/Pfizer. Позже европейские ведомства выдали разрешение на применение американского препарата Moderna (уже заказаны 160 млн доз).

Массовая вакцинация против COVID-19 в странах Европы стартовала 27 декабря, однако чиновники в Брюсселе жалуются, что провести кампанию полноценно невозможно из-за проблем с производственными мощностями, отмечает Der Spiegel.

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Германия работает над открытием производства вакцин в Марбурге. Если ФРГ сможет запустить производственные мощности в феврале, то ЕС снабдит все страны нужным количеством вакцины в срок.

Всего Евросоюз ожидает поставок вакцин пяти производителей, среди которых шведско-британская компания AstraZeneca, немецкая CureVac, американская Johnson & Johnson и французская Sanofi. Страны Европы получат более двух млрд доз вакцины против COVID-19 при населении 447,7 млн человек. На каждого человека приходится по две дозы препарата.

Источник: Новая газета



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