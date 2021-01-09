Эксперт предупредил об опасности сервисов, переводящих голос в текст

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09.01.2021, 3:52, Новости дня
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Онлайн-сервисы, переводящие голос в текст, могут нести угрозу для безопасности пользователей, предупреждает Павел Мясоедов из «Интеллектуального резерва». Проблема в том, что звукозаписи остаются не на вашем устройстве, а на сервере компании, обеспечивающая работу сервиса.

Таким образом, нельзя исключать возможности попадания длительных аудиозаписей с вашим голосом в третьи руки. Не исключено, что анализ файлов позволит выявить интересы пользователей, чем воспользуются менеджеры коммерческих компаний.

Также образцы голоса могут быть использованы для управления различными электронными устройствами, а также как биометрические данные. Особенно опасны в этом плане бесплатные сервисы, говорит специалист.



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