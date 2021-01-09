Мнение: Штурм Капитолия 6+
09.01.2021, 3:46,
Разное
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Кстати, искомый провокатор с рогами и шкурой, оказался актером Джейком Анджели, который отлично тусовался с функционерами Демократической партии.
Иронично, что именно деятель в подобном костюме разогревал электорат Трампа и толкнул его на столь выгодный демократам дебош, после которого Трамп окончательно слился.
В компании с зятем Нэнси Пелоси.
Получился такой себе поджог Рейхстага на минималках с рейтингом 6+.
Источник: Colonel Cassad
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