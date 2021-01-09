Автомобиль сбил троих пешеходов на юго-востоке Москвы

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09.01.2021, 3:12, Новости дня
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Водитель легкового автомобиля Skoda Octavia сбил троих пешеходов, выходивших из трамвая на Красноказарменной улице в Москве, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

«Около полуночи на Красноказарменной улице, дом 14 водитель автомобиля «Шкода Октавиа» совершил наезд на трех человек, выходивших из трамвая на остановке. В результате ДТП один человек от полученных травм скончался. По предварительным данным, еще два человека получили ранения», – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы управления ГИБДД по Москве.

Там уточнили, что пострадавшим оказывается медицинская помощь, на месте происшествия работают экстренные службы города, выясняются обстоятельства аварии.

Напомним, 24 ноября 2020 года один человек погиб и трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей на северо-западе Москвы.



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