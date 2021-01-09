Выпущена клавиатура с распознаванием голоса

09.01.2021, 2:58, Новости дня

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Китайский производитель электроники компания Xiaomi представила компьютерную клавиатуру нового поколения. На ней можно не только набрать текст на клавишах, но и надиктовать его голосом. Программа распознавания речи уже установлена на устройство.

Как отмечает производитель, клавиатура успевает распознать до 400 слов в минуту. При этом точность составляет 98%. Особо порадовала цена необычной клавиатуры. Ее можно будет приобрести по предзаказу всего-то за 40 американских долларов.

Для повышения качества распознавания голоса разработчик установил в новую клавиатуру сразу два микрофона, а также оснастил устройство специальным процессором, обеспечивающим подавление посторонних шумов.