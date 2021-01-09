 

Смартфон B2021 оценили всего в 200 долларов

09.01.2021, 2:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Информация об этом необычном мобильном гаджете уже появлялась в сети. Теперь же стало известно, что смартфон B2021 будут продавать по цене в 200 долларов США.

Производителем в данном случае выступает китайская компания F150. Кроме низкой стоимости она предлагает пользователям устройство с весьма необычными техническими характеристиками.

В частности, внимание привлекает очень емкий аккумулятор на восемь тысяч мАч. Камера на задней панели состоит их четырех модулей, что позволяет делать снимки с разрешением до 13 Мп. Заявленный объем основной памяти составляет 64 Гб. Очевидно, низкая стоимость является следствием малоизвестности бренда. По словам экспертов, производителю еще придется доказать надежность своих изделий.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Киев направил Минску запрос на выдачу 28 россиян

01.08 / Трамп объявил о намерении запретить TikTok в США

02.11 / В Турции спустя 65 часов из-под завалов спасли трехлетнего ребенка

06.10 / Протестующие в Кыргызстане захватили здание парламента

15.10 / Алиев описал будущее Нагорного Карабаха

24.07 / В Киеве COVID-19 подтвердили еще у 118 человек

25.07 / Предъявлены обвинения участникам волнений в Портленде

11.11 / На Закарпатье задержали новоизбранного главу территориальной общины. Он требовал взятку 80 тыс. грн

07.09 / Пашаев оценил свою тактику защиты Ефремова

11.10 / Названа основная причина загрязнения побережья Камчатки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска