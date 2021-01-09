Смартфон B2021 оценили всего в 200 долларов

09.01.2021, 2:58, Новости дня

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Информация об этом необычном мобильном гаджете уже появлялась в сети. Теперь же стало известно, что смартфон B2021 будут продавать по цене в 200 долларов США.

Производителем в данном случае выступает китайская компания F150. Кроме низкой стоимости она предлагает пользователям устройство с весьма необычными техническими характеристиками.

В частности, внимание привлекает очень емкий аккумулятор на восемь тысяч мАч. Камера на задней панели состоит их четырех модулей, что позволяет делать снимки с разрешением до 13 Мп. Заявленный объем основной памяти составляет 64 Гб. Очевидно, низкая стоимость является следствием малоизвестности бренда. По словам экспертов, производителю еще придется доказать надежность своих изделий.