 

Мнение: Агенты ГРУ снова в деле

09.01.2021, 2:52, Разное
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Среди задержанных после штурма Капитолия людей оказался русскоязычный мужчина — он попросил в суде переводчика, сообщает Washington Post.
«Я не знаю, какое незаконное проникновение вы имеете в виду», — сказал он. Других подробностей издание не привело.

Когда уже наконец будет сказана правда – беспорядки были инициированы Россией, чтобы распылить в зале Сената США канистру Новичка.

Источник: Colonel Cassad



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