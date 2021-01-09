Мнение: Агенты ГРУ снова в деле

09.01.2021, 2:52, Разное

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Среди задержанных после штурма Капитолия людей оказался русскоязычный мужчина — он попросил в суде переводчика, сообщает Washington Post.

«Я не знаю, какое незаконное проникновение вы имеете в виду», — сказал он. Других подробностей издание не привело.

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