Мнение: О банкротстве Москвы

09.01.2021, 2:20, Разное

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Что и следовало ожидать – на радость жителям нестоличных регионов. Развернувшийся #коронакризис таки добил тучный московский бюджет. А позиция федеральной власти, по-прежнему считающей Москву регионом-донором, не оставляет шансов на какое-то иное развитие ситуации, чем…

На днях столичный мэр Сергей Собянин пожаловался российскому президенту Владимиру Путину, что столичная казна – в дефиците, и для его покрытия в следующем году город запланировал значительные заимствования. Но глава государства в свою очередь сообщил градоначальнику, что… в московском бюджете не дефицит, а профицит и призвал «не прибедняться». «Бюджет Москвы достаточно сильный, не только сбалансированный, но и верстается с профицитом, причем значительным профицитом», – подчеркнул он, демонстрируя превосходное знание альтернативной реальности и статистических данных более чем годичной давности.

На самом деле, #Москва сверстала бюджет на 2021-23 гг с «дырой» в 1,033 триллиона рублей. Только в следующем году при доходах в 2,624 трлн руб. московские власти намерены потратить 3,152 трлн руб., что даёт дефицит в размере 510 млрд руб. Это исторический рекорд, который в 9 раз больше предыдущего, установленного в 2014 году (55 млрд руб.). То есть, в столичной казне которая на 40% наполняется налогом на доходы физлиц, а еще на 35% – налогом на прибыль, в том числе малого бизнеса, не в состоянии обеспечить 16% расходов, или каждый шестой #рубль.

Чтобы покрыть этот дефицит и не останавливать запланированные инфраструктурные #инвестиции, столичные власти намерены впервые с 2013 года выйти на рынок займов. Причём сразу с гигантскими объемами. Сейчас долг Москвы составляет 30 млрд рублей. В следующем году запланированы займы на 396 млрд руб., в 2022-м – на 178,5 млрд руб., в 2023-м – на 44,1 млрд руб. Московский долг вырастет более, чем в 20 раз до 600+ млрд руб.

Означает ли это возможность банкротства Москвы? С одной стороны, для 18-триллионной экономики региона такие займы вполне посильны. С другой стороны, уже в следующем году объём заимствований достигнет 16% столичных доходов. А поскольку региональные заимствования, как правило, не отличаются высокими сроками до погашения, в отличие от федеральных займов, нагрузка на московский бюджет через три-четыре года резко возрастёт.

Но может быть, Сергей Собянин и не собирается расплачиваться по этим долгам после 2024 года?