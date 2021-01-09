Семью из трех человек зарезали в Казани

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09.01.2021, 2:18, Новости дня
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В квартире в Казани нашли погибшими мужчину и женщину, а также их 18-летнюю дочь, под окнами дома обнаружено тело друга девушки, которого заподозрили в убийстве, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Татарстану.

«Ночью 7 января в доме по улице Чуйкова города Казани обнаружены тела 59-летней женщины, ее 62-летнего супруга и их 18-летней дочери с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений. Кроме того, сотрудники Росгвардии обнаружили под окнами дома тело 22-летнего друга потерпевшей с признаками падения с высоты», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц».

Следствие полагает, что причиной убийства могло послужить то, что родители погибшей девушки были против ее общения с молодым человеком, который позже убил семью.

Между тем, в прокуратуре Татарстана сообщили, что молодой человек выжил и находится в больнице, передает РИА «Новости».

Ранее мужчина убил жену около торгового центра в Москве.



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