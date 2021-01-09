Илон Маск высмеял участников штурма Капитолия

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09.01.2021, 2:18, Новости дня
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Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск разместил фотографию одного из участников беспорядков в Капитолии, посмеявшись над причиной протестов в Вашингтоне.

На своей странице в Twitter Маск опубликовал фото, на котором изображен 33-летний протестующий Джейк Анджели, ставший знаменитым из-за одежды, в которой пришел к Капитолию. Сторонник Трампа ворвался в здание в меховой шапке с рогами, с голой грудью, размахивая флагом США.

«Вот что случается, когда отменяешь (фестиваль) Burning Man», – гласит подпись на фотографии Анджели, позирующего с флагом в зале Конгресса, которую разместил Маск.

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— Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

Организаторы американского фестиваля музыки и искусства Burning Man («Горящий человек») в 2020 году отменили мероприятие из-за коронавируса. Фестиваль музыки и искусства Burning Man проходит каждый год в пустыне Блэк-Рок, начинается в последний понедельник августа и заканчивается в первый понедельник сентября. Завершается мероприятие сожжением огромной статуи человека.

Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.

Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов.



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