 

Макфол потребовал арестовать ворвавшуюся в Капитолий сторонницу Трампа

09.01.2021, 2:18, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Бывший американский посол в РФ Майкл Макфол потребовал арестовать владелицу цветочного магазина из штата Техас Дженни Кадд, принимавшую участие в событиях в Капитолии в числе других сторонников действующего президента США Дональда Трампа.

«Арестуйте ее. Судите ее», – написал Макфол на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что одной из сторонниц действующего президента США Дональда Трампа, принимавшей участие в штурме Капитолия, оказалась владелица цветочного магазина из штата Техас Дженни Кадд. Опубликованное Кадд видео протестующих из Капитолия набрало в Facebook более 3 млн просмотров, прежде чем было удалено.

Из результатов опроса британской интернет-компании по исследованию рынка и анализу данных YouGov стало известно, что многие сторонники Республиканской партии США (45%) активно поддерживают захват протестующими Капитолия.

Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08 / В Киевской области в ДТП погиб 33-летний капитан полиции

01.12 / В СНБО рассчитывают завершить вакцинацию украинцев от коронавируса к концу 2021 года

13.09 / 12 сентября в ходе массовых протестов в Беларуси задержали 114 человек – МВД

24.08 / Объявлены предположительные цены на iPhone 12

28.06 / В Совфеде осудили слова главы района Прага-6 о сносе памятника Коневу

18.10 / Израиль и Бахрейн официально установили дипломатические отношения

08.10 / Сенаторы призвали ввести санкции против Турции в связи с комплексами С-400

21.10 / Швец: За полтора года Зеленскому никто не бросил вызов. В нетерпеливом ожидании, что выскочка сам себя похоронит, лишь прежние любимцы масс

21.07 / Трамп настаивает на привлечении федеральных сил для подавления протестов

25.06 / В Минске задержали администратора оппозиционного телеграм-канала “Беларусь головного мозга”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска