Макфол потребовал арестовать ворвавшуюся в Капитолий сторонницу Трампа

09.01.2021, 2:18, Новости дня

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Бывший американский посол в РФ Майкл Макфол потребовал арестовать владелицу цветочного магазина из штата Техас Дженни Кадд, принимавшую участие в событиях в Капитолии в числе других сторонников действующего президента США Дональда Трампа.

«Арестуйте ее. Судите ее», – написал Макфол на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что одной из сторонниц действующего президента США Дональда Трампа, принимавшей участие в штурме Капитолия, оказалась владелица цветочного магазина из штата Техас Дженни Кадд. Опубликованное Кадд видео протестующих из Капитолия набрало в Facebook более 3 млн просмотров, прежде чем было удалено.

Из результатов опроса британской интернет-компании по исследованию рынка и анализу данных YouGov стало известно, что многие сторонники Республиканской партии США (45%) активно поддерживают захват протестующими Капитолия.

Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия.